Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e 'Savaş ne zaman bitecek' sorusu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Savaş biz kazandığımızda biter. Rusya bu savaşı daha erken bitirebilir. Bunun için bizim topraklarımızı terk etmeleri gerekli" dedi.

AA

Ukrayna güçleri, Rus kuvvetlerine karşı direnişlerini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için komşu ülke Moldova'ya geldi.

Zirvenin yapılacağı Mimi Kalesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından karşılanan Zelensky, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce önerdiği barış formülüne değinen Zelensky, bunun için bir zirve toplanması doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Mümkün olan en fazla sayıda ülkenin katılmasını istiyoruz. Bu yüzden henüz bir tarih belirlemedik." dedi.

"Savaş biz kazandığımızda biter"

Vladimir Zelensky'nin daha önce gündeme getirdiği 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini ve Ukrayna'nın sınırlarının yeniden tesis edilmesini içeriyor.

Savaşın ne zaman biteceği sorusunu Zelensky, şu yanıtı verdi:

Savaş biz kazandığımızda biter. Rusya bu savaşı daha erken bitirebilir. Bunun için bizim topraklarımızı terk etmeleri gerekli.

"Geleceğimizin AB'de olduğunu inanıyoruz"

Zelensky, AST Zirvesi sırasında bazı liderlerle görüşmeler yapacağını, bu görüşmelerde ülkesine Patriot füze sistemleri gibi askeri desteğin verilmesini ele alacağını ifade etti.

Ülkesinin AB ve NATO üyelikleri hakkında ise Zelensky, "Geleceğimizin AB'de olduğuna inanıyoruz. Ukrayna NATO'ya katılmaya da hazırdır. NATO'nun Ukrayna'yı içine almasını bekliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Avrupa'nın diğer yerlerine olası saldırıları nedeniyle güvenlik garantileri sadece Ukrayna için değil, Moldova için de önemlidir." değerlendirmesini yaptı.