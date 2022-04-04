Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin yorgunluğu yüzüne yansıdı

Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin son hali dikkat çekti.

Rusya'nın 40 gün önce Ukrayna'ya başlattığı savaş, devam ediyor.

Rus ordusuna karşı kendilerini ve ülkelerini koruyan Ukrayna ordusu ve siviller, mücadelesini sürdürüyor.

Binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Ukraynalı da ülkesini terk etti.

Tahliyelerin devam ettiği ülkede ordu, başta başkent Kiev olmak üzere Rus ordusunun ele geçirdiği şehirleri geri almaya başladı.

Bunlardan bir tanesi de Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kenti oldu.

ZELENSKY'NİN YORGUN HALİ KAMERALARA YANSIDI

Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması dünyayı ayağı kaldırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky bölgeye gitti.

Bucha için "Mariupol'den daha kötü" değerlendirmesinden bulunan Zelensky'nin yorgun hali dikkat çekti.

Saldırıların başladığından bu yana günde 2 saat uyuduğu bilinen Zelensky, ülkesi ve halkı için dünyaya sesini duyurmaya ve savaşın son bulması için çalışmalarına devam ediyor.