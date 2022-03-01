Euro
15.55
-0.17%
Dolar
13.84
-0.07%
Altın
846.98
-0.42%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
589.100
9.61%
BTXN Coin
37.32
-0.48%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var"

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 04:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var'

    Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı Ukrayna tarafı batılı müttefiklerle istişarelere devam ediyor.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmenin ardından Bakan Kuleba, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

    "DAHA FAZLA SİLAHA VE DESTEĞE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU VURGULADIM"

    Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın daha fazla destek ve silaha ihtiyaç olduğunun altını çizen Kuleba, "Görüşmemizde ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini iletti. Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım. Blinken, birinci ve ikinci yaptırımlardan daha fazlasının olacağını doğruladı. Daha ileri seviyede adımlar atılması üzerine anlaştık" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var' #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'deki satışlardan memnun
    Otomobil

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'deki satışlardan memnun

    'Korona hafif de geçse, sorunlar kalıcı olabilir'
    Sağlık

    'Korona hafif de geçse, sorunlar kalıcı olabilir'

    Görüş Bildir