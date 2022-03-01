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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız var"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.