Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
546.057
0.21%
BTXN Coin
38.21
-4.45%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan müzakereye ilişkin açıklama

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" dedi.
    • İHA
    • 27.02.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan müzakereye ilişkin açıklama

    Rusya ve Ukrayna, müzakere masasına oturacak.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini belirtti.

    "RUSYA'NIN UKRAYNA İLE GÖRÜŞMESİ ŞİMDİDEN BİR ZAFERDİR"

    "Rusya'nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" diyen Kuleba, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Görüşmelerde barış çıkarsa memnuniyet duyarız. Ama asla bir karış toprağımızdan feragat etmeyeceğiz. Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz.

    İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz."

    "MÜZAKERELER SONA ERENE KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Ayrıca, müzakereler sona erene kadar Ukrayna'yı savunmaya devam edeceklerini belirten Kubela, Rusya'nın kontrolü altında olan bölgeler geri alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba dan müzakereye ilişkin açıklama #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri’de bıçaklanarak öldürülen gencin katiline tepki çeken ceza
    3. Sayfa

    Kayseri’de bıçaklanarak öldürülen gencin katiline tepki çeken ceza

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Miraç gecesinde süt içmenin önemi
    Yaşam

    Miraç gecesinde süt içmenin önemi

    Görüş Bildir