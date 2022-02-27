Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan müzakereye ilişkin açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" dedi.

Rusya ve Ukrayna, müzakere masasına oturacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini belirtti.

"RUSYA'NIN UKRAYNA İLE GÖRÜŞMESİ ŞİMDİDEN BİR ZAFERDİR"

"Rusya'nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir" diyen Kuleba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde barış çıkarsa memnuniyet duyarız. Ama asla bir karış toprağımızdan feragat etmeyeceğiz. Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz.

İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz."

"MÜZAKERELER SONA ERENE KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca, müzakereler sona erene kadar Ukrayna'yı savunmaya devam edeceklerini belirten Kubela, Rusya'nın kontrolü altında olan bölgeler geri alınana kadar durmayacaklarını açıkladı.