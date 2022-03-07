Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, öldürülen ailenin fotoğrafını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, Irpin’de tahliye sırasında öldürülen ailenin fotoğrafını paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, 12 gündür devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlama ve siren sesleri yükseliyor.

Sivillerin de saldırıların hedefi olması nedeniyle halk, ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Ülkeden çıkamayan Ukraynalılar ise metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bölgede yaşanan dramı gözler önüne serdi. Bakanlık, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.

“İKİ ÇOCUK VE EBEVEYNLERİ ÖLDÜRÜLDÜ”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

“25’İ ÇOCUK 364 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren 25’i çocuk 364 kişinin hayatını kaybettiğini ve 759 kişinin yaralandığını belirtti.