Ukrayna, doğalgaz için AB'ye alternatif rota sundu

Kiev yönetimi, "Ukrayna doğalgaz iletim sistemi, fazlasıyla yeterli" dedi.

Avrupa, Rusya'dan doğalgaz sevkiyatı konusunda son dönemde kesintilerle karşı karşıya kalıyor.

Rus devlet şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden sevkiyatı, bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında askıya alacağını duyurdu.

Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatı önerisi

Bunun üzerine, Rus güçlerinin saldırıları altındaki Ukrayna devreye girdi.

Rusya'nın Almanya'ya gaz sevkiyatını birkaç gün daha dondurmasının ardından, Kiev yönetimi, transfer için ülkeden geçen boru hatlarını kullanmayı teklif etti.

"İletim sistemimiz fazlasıyla yeterli"

Ukrayna doğalgaz boru hattı şebekesinin işletmecisi, "Ukrayna doğalgaz iletim sistemi ve Polonya üzerinden geçen güzergahın kapasiteleri, Rus gazının Avrupa ülkelerine teslimat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için fazlasıyla yeterli." dedi.

ARD'nin haberine göre, söz konusu rota teklifinin, "Kuzey Akım 1'in çalışmasındaki kronik kesintiler nedeniyle" olduğu belirtildi.