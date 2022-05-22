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    Ukrayna: Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'nın 9 saldırısı püskürtüldü

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" denildi.
    • 22.05.2022 - 12:40
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    Ukrayna: Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'nın 9 saldırısı püskürtüldü

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 88’inci güne girildi.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    Açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" ifadeleri kullanıldı.

    Rusya'nın saldırıları püskürtüldü

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca Rus ordusuna ait 5 tank, 4 topçu sistemi, 10 zırhlı muharebe aracı ve 2 askeri aracın imha edildiğini belirtti.

    Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait bir Orlan-10 insansız hava aracının ve 2 seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.

    Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Rus ordusunun 12 askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.

    Ukrayna: Donetsk ve Lugansk ta Rusya nın 9 saldırısı püskürtüldü #1


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