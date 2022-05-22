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- Ukrayna: Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'nın 9 saldırısı püskürtüldü
Ukrayna: Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'nın 9 saldırısı püskürtüldü
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" denildi.
- 22.05.2022 - 12:40
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 88’inci güne girildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" ifadeleri kullanıldı.
Rusya'nın saldırıları püskürtüldü
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca Rus ordusuna ait 5 tank, 4 topçu sistemi, 10 zırhlı muharebe aracı ve 2 askeri aracın imha edildiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait bir Orlan-10 insansız hava aracının ve 2 seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Rus ordusunun 12 askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.