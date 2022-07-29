Ukrayna Donetsk'te hapishaneyi vurdu: 40 ölü

Hapishanenin vurulması sonucu 40 savaş esiri öldü, 130 kişi ise yaralandı. Açıklama, Rus yanlısı ayrılıkçılardan geldi.

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, ayrılıkçıların elindeki bölgede bir hapishane hedef alındı.

40 ölü, 130 yaralı

Donetsk bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçıların sözcüsü Daniil Bezsonov, saldırıyla ilgili ayrıntıları aktarırken, en az 40 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü ve 130 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya: ABD yapımı roketler kullanıldı

Associated Press'in aktardığına göre, söz konusu esirler, Mariupol'de süren direniş sırasında Rusya yanlılarınca yakalanmıştı.

Bu arada Moskova, Ukrayna'nın saldırısında ABD yapımı HIMARS roketlerinin kullanıldığını belirtti.

Ukraynalı yetkililerden, yaşananlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.