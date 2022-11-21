Ukrayna drone'unu görünce teslim olan Rus askeri

Ülkenin Savunma Bakanlığı, ellerini havaya kaldırarak yürüyen askerin görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerini hava araçlarıyla takip etmeyi sürdürüyor.

Zaman zaman mevzilere saklanan Rus askerleri kameralara yansıyor.

O askerlerden biri, Ukrayna güçlerine ait drone'u görünce teslim olmak zorunda kaldı.

Ellerini havaya kaldırarak yürüdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ellerini havaya kaldırarak yürüyen askerin görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna drone'ları, Rus işgalcilerin en azılı düşmanlarıdır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna: Direnmeye çalışanların hayatta kalma şansı sıfır

Ancak bunun her Rus askeri için geçerli olmadığı belirtilerek, "Teslim olmanın hayatta kalmak için bir şans olduğunu anlayan bir işgalciyi esaret altına aldı." denildi.

Aynı açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne direnmeye çalışanların hayatta kalma şansı sıfır." diye eklendi.