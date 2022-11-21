Petrol
87.24
-0.43%
Euro
19.1227
-0.58%
Dolar
18.6212
0.06%
Altın
1.044
-0.17%
Borsa
4536
0.00%
Bitcoin
307.354
-3.65%
BTXN Coin
6.05
-3.66%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Ukrayna drone'unu görünce teslim olan Rus askeri

    Ülkenin Savunma Bakanlığı, ellerini havaya kaldırarak yürüyen askerin görüntüsünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna drone'unu görünce teslim olan Rus askeri

    Ukrayna ordusu, Rus askerlerini hava araçlarıyla takip etmeyi sürdürüyor.

    Zaman zaman mevzilere saklanan Rus askerleri kameralara yansıyor.

    O askerlerden biri, Ukrayna güçlerine ait drone'u görünce teslim olmak zorunda kaldı.

    Ellerini havaya kaldırarak yürüdü

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, ellerini havaya kaldırarak yürüyen askerin görüntüsünü paylaştı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna drone'ları, Rus işgalcilerin en azılı düşmanlarıdır." ifadesi kullanıldı.

    Ukrayna: Direnmeye çalışanların hayatta kalma şansı sıfır

    Ancak bunun her Rus askeri için geçerli olmadığı belirtilerek, "Teslim olmanın hayatta kalmak için bir şans olduğunu anlayan bir işgalciyi esaret altına aldı." denildi.

    Aynı açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne direnmeye çalışanların hayatta kalma şansı sıfır." diye eklendi.

    Ukrayna drone unu görünce teslim olan Rus askeri #1

    Ukrayna drone unu görünce teslim olan Rus askeri #2


    Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşünü paylaştı
    Gündem

    Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşünü paylaştı

    'Rusya, gücünü toplamak için ateşkes istiyor'
    Dünya

    'Rusya, gücünü toplamak için ateşkes istiyor'

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir