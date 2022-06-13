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    Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybetti

    Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini açıkladı.
    • 13.06.2022 - 21:04
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    Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybetti

    Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın tarım arazilerinin 4’de 1’ini kaybettiği aktarıldı.

    Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Ukrayna’nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybettiğini belirtti.

    86 milyon tondan 48,5 milyon tona düşmesi muhtemel

    Vysotskyi, tahıl hasadının Rusya'nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

    Taras Vysotskyi, "Ekilebilir arazinin yüzde 25'inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı.

    Rusya'nın saldırılarından ciddi şekilde etkilendi

    Vysotskyi, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

    İHA'ya göre Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya'nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi.

    Ukrayna, ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25’ini kaybetti #1


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