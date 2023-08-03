Ukrayna: Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasına dönmesini sağlayabilecek tek lider Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

AA

Dünya anlaşma süresi dolan Tahıl Koridoru'na kitlendi.

Rusya’dan gelen "Tahıl Koridoru anlaşmasının fiilen son bulduğuna" dair duyurusuna peş peşe tepkiler geliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'dan açıklama geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform’a açıklamada bulundu.

Rusya’nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna’nın Türkiye ile Putin’in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

"Erdoğan, Putin'i ikna edebilecek tek lider"

Kuleba, şunları kaydetti: