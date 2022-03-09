Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska'dan Rusya'ya tepki

Zelensky'nin eşi, Rus güçlerinin sivilleri hedef aldığını söyledi. Putin'in yıldırım harekatı konusunda yanıldığını belirten Zelenska, "Hava sahasını kapatın" çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, ülkesinin karşı karşıya kaldığı durum hakkında konuştu.

Zelenska, Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açık mektupta, ülkesindeki sivillerin "toplu katliam" yaşadığını söyledi.

"ŞEHİRLERİMİZ HAYAT DOLUYDU"

Ukrayna'nın barış istediğini ancak sınırlarını ve kimliğini savunacağını vurgulayan Zelenska, "Sadece bir hafta önce olanlara inanmak imkansızdı. Ülkemiz barış içindeydi; şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz hayat doluydu.

24 Şubat'ta Rus işgali ile uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizi kuşattı." dedi.

"RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR" AÇIKLAMASI

44 yaşındaki First Lady, Rusya'nın sivillerin hedef alınmadığına dair açıklamasına karşılık olarak hayatını kaybeden Alice, Polina ve Arseniy adlı çocukların isimlerini anarken, "Rusya, 'sivillere savaş açmıyoruz' dediğinde ilk önce bu öldürülen çocukların isimlerini yüksek sesle söylüyorum." ifadesini kullandı.

Zelenska, mektubunda şu ifadelere verdi:

"PUTİN İNSANLARIMIZIN VATANSEVERLİĞİNİ HAFİFE ALDI"

"Putin, Ukrayna'ya yıldırım harekatı düzenleyeceğini düşündü, ancak ülkemizi, insanlarımızı ve onların vatanseverliğini hafife aldı. Ukraynalılar, siyasi görüşleri, ana dilleri, inançları ve milliyetleri ne olursa olsun, eşsiz bir birlik içinde.





İNSANİ KORİDOR VURGUSU



Ukrayna barış istiyor fakat sınırlarını savunacak. Kimliğini savunacak. Bunlardan asla taviz vermeyecek. Bombardımanların devam ettiği, insanların kendilerini enkaz altında bulduğu, günlerce bodrumlardan çıkamadığı şehirlerde, insani yardım için güvenli koridorlara ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesine ihtiyacımız var.

"HAVA SAHASINI KAPATIN" ÇAĞRISI

Hava sahasını kapatmak için iktidardakilere ihtiyacımız var! Siz hava sahasını kapatın, kara savaşını kendimiz yönetiriz. Birliğimiz sayesinde kazanacağız."

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