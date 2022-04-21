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    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 21 bin Rus askeri öldürüldü

    24 Şubat'ta iki ülke arasında başlayan savaşta, bugüne kadar 21 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğü bildirildi.
    • 21.04.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:11
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    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 21 bin Rus askeri öldürüldü

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, 2 aya yakın süredir devam ediyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    21 bin Rus askeri öldürüldü

    Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi

    1508 araç, 8 gemi, 76 yakıt 166 insansız hava aracı imha edildi

    Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti.

    Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: 21 bin Rus askeri öldürüldü #1


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