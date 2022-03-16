Petrol
100.77
2.40%
Euro
16.17
0.52%
Dolar
14.74
0.26%
Altın
910.65
0.51%
Borsa
2079
-0.44%
Bitcoin
578.846
-0.17%
BTXN Coin
39.41
1.62%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 04:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

    Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "RUS ORDUSU BİRİMLERİNİN YÜZDE 40'I YOK EDİLDİ"

    "Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

    Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gücünün yüzde 40 ını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Van’da, 1.533 kaçak göçmen yakalandı

    İlber Ortaylı: Kıyıları inşaata açmazsanız güzel bir İzmir olur
    Gündem

    İlber Ortaylı: Kıyıları inşaata açmazsanız güzel bir İzmir olur

    Görüş Bildir