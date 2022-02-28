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    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı savaşın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 bin 500 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:17
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    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı.

    Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv-Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi.” denildi.

    14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14’ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Öte yandan 116’sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı ifade edildi.

    KİEV, UKRAYNA’NIN KONTROLÜNDE

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev’in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya’nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

    Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, “İşgalci askeri sütunlar imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik.” denildi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı #1

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı #2


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