Rusya'nın olası işgal girişimine işaret eden Ukraynalılar, direnişe hazırlandıklarını söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Ülkede halk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ordusuna tepkilerini dile getirdi.

UKRAYNALI GÖSTERİCİLERDEN PUTİN'E MESAJ

Gösteriye katılan aktivistlerden Roman Tyschenko, "Putin'den ve ordusundan korkmuyoruz." dedi.

Putin için "çıldırmış" nitelendirmesinde bulunan Tyschenko, "Kadim geleneklerimiz var. Kiev, Moskova'dan önce kuruldu. Millet olma bakımından çok daha uzun bir geçmişimiz var." ifadelerini kullandı.

"RUS ORDUSUNUN MOTİVASYONU YOK"

Ülkelerini savunma konusuda kararlı olduklarının altını çizen Serhiy Ikonnikov da "Savaş tarihinde motivasyon meselesi var. Rus ordusu bu motivasyona sahip değil ama biz sahibiz. Ülkemizi, evlerimizi ve ailelerimizi savunacağız." diye konuştu.

Guardian'ın haberine göre, bir diğer gösterici, olası savaş durumunu işaret ederek, savunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Ukrayna halkı: Putin'den korkmuyoruz ViDEO