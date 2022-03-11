Ukrayna halkının silah eğitimlerinden kareler

Rusya ordusuna karşı mücadele etmek için silahlanan Ukraynalılar, askeri eğitimlerini sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat günlerdir devam ediyor.

Savaşın son bulması yönünde birçok adım atılırken, iki ülke heyetleri müzakereler için belirli aralıklarla yüz yüze geliyor.

Bazı bölgelerde ateşkes kararı uygulanırken, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılıyor. Yurdunu terk etmek zorunda kalan halk da bu yollarla sınırlara ulaşarak komşu ülkelere sığınıyor.

Sıkıyönetimin ilan edildiği ülkede ise 18-60 yaş arası erkekler Ukrayna dışına çıkamıyor.

SİLAH EĞİTİMLERİ YOĞUNLAŞTI

Bu kararın ardından Rus saldırıları şiddetini artırırken, birçok Ukraynalı canları uğruna orduya katılmaya başladı.

Birok bölgede ve özlelikle Kiev bölgesinde Ukraynalı askerler yüzlerce sivile silah atış talimi yaptırıyor ve ağır silahları kullanmayı öğretiyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla savaşa hazır olan Ukraynalılar, şehir çatışmalarında orduya destek verecek.