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    Ukrayna: Harkiv ve İzyum'a doğru karşı saldırıya geçtik

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini açıkladı.
    • 06.05.2022 - 03:42
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 03:50
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    Ukrayna: Harkiv ve İzyum'a doğru karşı saldırıya geçtik

    Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

    "Harki ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik"

    Durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini aktaran Zalujniy, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım." ifadesini kullandı.

    Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.

    Ukrayna: Harkiv ve İzyum a doğru karşı saldırıya geçtik #1


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