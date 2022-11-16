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Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü

Dün Ukrayna’ya 96 füze ve drone’lar ile saldırı yapıldığını açıklayan Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile 75 seyir füzesi ile iki güdümlü füzeyi etkisizleştirdiğini duyurdu.