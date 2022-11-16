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- Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü
Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü
Dün Ukrayna’ya 96 füze ve drone’lar ile saldırı yapıldığını açıklayan Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile 75 seyir füzesi ile iki güdümlü füzeyi etkisizleştirdiğini duyurdu.
- 16.11.2022 - 17:13
- Güncelleme : 16.11.2022 - 17:27
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…
Savaşın seyrine ilişkin Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından bugün açıklama yapıldı.
“96 füze ve 10’dan fazla drone ile saldırı yapıldı”
DHA’nın haberine göre; Ukrayna’ya dün 96 füze ve 10’dan fazla drone ile saldırı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada hava sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed drone’nunu, bir Orion ve bir Orlan-10 drone’nun düşürüldüğü duyuruldu.