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    Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı

    Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı

    Rusya'nın saldırı olaslığı nedeniyle Ukrayna hava sahasındaki sivil uçuşlar ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 05:14
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    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, Batılı ülkelerden gelen son açıklamalarla daha da artarken, Rusya tarafından bu açıklamaları tamamen "kasıtlı bir karşı propaganda" olarak yorumlayan tepkiler geldi.

    UKRAYNA, SİVİL UÇUŞLARA HAVA SAHASINI KAPATTI

    Bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna da olası Rus saldırılarına karşı hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

    Kırım Tatarı Gülsüm Halilova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava sahasının sivil uçuşlardan arındığı güncel haritayı paylaştı:

    "Rusya'nın saldırı ihtimali nedeniyle, Ukrayna hava sahası sivil uçaklardan arındırıldı."

    Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı #1


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