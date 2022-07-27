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- Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu
Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu
- 27.07.2022 - 15:21
- Güncelleme : 27.07.2022 - 17:39
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, devam ediyor.
Taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken Ukrayna, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Herson'u geri almak için saldırılarını sürdürüyor.
Ukrayna, Antonivka Köprüsü'nü vurdu
Ukrayna ordusu, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmak için kullandığı Antonivka Köprüsü'nü vurdu.
İHA'nın haberine göre; köprünün üzerindeki yolda hasar meydana geldiği kameralara yansıdı.
Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu
"Üçüncü bir uyarı olmayabilir"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprünün hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalciler Dnipro Nehri boyunca yüzmeyi öğrenmeli ya da hala mümkünken Herson'dan ayrılmalılar. Üçüncü bir uyarı olmayabilir." ifadelerini kullandı.
Köprünün önemli olduğu düşünülüyor
Antonivka Köprüsü, Herson'un Rusya'nın kontrolünde kalması ve bölgeye ikmal yapılabilmesi için önemli olarak görülüyor.