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    Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu

    Ukrayna ordusu, Herson'da Rusya için kritik öneme sahip Antonivka Köprüsü'nü vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Üçüncü bir uyarı olmayabilir" dedi.
    • 27.07.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:39
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    Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, devam ediyor.

    Taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken Ukrayna, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Herson'u geri almak için saldırılarını sürdürüyor.

    Ukrayna, Antonivka Köprüsü'nü vurdu

    Ukrayna ordusu, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve Rusya'nın bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmak için kullandığı Antonivka Köprüsü'nü vurdu.

    İHA'nın haberine göre; köprünün üzerindeki yolda hasar meydana geldiği kameralara yansıdı.

    Ukrayna, Herson'daki Antonivka Köprüsü'nü vurdu

    "Üçüncü bir uyarı olmayabilir"

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprünün hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "İşgalciler Dnipro Nehri boyunca yüzmeyi öğrenmeli ya da hala mümkünken Herson'dan ayrılmalılar. Üçüncü bir uyarı olmayabilir." ifadelerini kullandı.

    Köprünün önemli olduğu düşünülüyor

    Antonivka Köprüsü, Herson'un Rusya'nın kontrolünde kalması ve bölgeye ikmal yapılabilmesi için önemli olarak görülüyor.

    Ukrayna, Herson daki Antonivka Köprüsü nü vurdu #1

    Ukrayna, Herson daki Antonivka Köprüsü nü vurdu #2


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