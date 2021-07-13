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    Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti

    Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
    • AA
    • 13.07.2021 - 23:32
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    Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti

    Avakov, bakanlığın internet sayfasından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğine yönelik dilekçe verdiğini belirterek, bakanlık personeline teşekkür etti.

    PARLAMENTONUN KABUL ETMESİ GEREKİYOR

    Avakov'un görevinden ayrılabilmesi için Ukrayna Parlamentosunun istifa kararını kabul etmesi gerekiyor.

    Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti #1

    Ukrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Arsen Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

    Avakov, 2019’da devlet başkanlığını Vladimir Zelenskiy’in kazanmasından sonra oluşturulan kabinelerde de içişleri bakanı olarak görev yaptı.

    Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti #2

    Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti #3

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