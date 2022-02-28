Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
531.644
-3.76%
BTXN Coin
36.46
-4.42%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Ukrayna İçişleri Bakanı: Her türlü silah kullanılıyor

    Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya ile yaşanan savaşta tüm silahların kullanıldığını ve büyük bir mücadelenin devam ettiğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna İçişleri Bakanı: Her türlü silah kullanılıyor

    Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, başkent Kiev'deki son durum hakkında bilgi verdi.

    Denis Monastırskiy, Ukrayna'nın bütün bölgelerinde işgalin devam ettiğini belirtti.

    "ŞEHİR KONTROLÜ BİZDE"

    Her senaryo için hazır olduklarını ve hazırlıkları devam ettirdiklerini söyleyen Monastırskiy, "Birliklerimiz saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. 100 kadar özel birlik oluşturduk. Şu anda çok fazla kişi esir alındı, işgalciler tarafından. Onlarla ilgili bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şu an şehir üzerinde kontrol elimizde." dedi.

    "BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

    Büyük bir birlik içinde hareket edildiğini belirten Bakan şöyle devam etti:

    "Kiev'de temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmaları sürdürüyoruz. Çok başarılı hareket ediyoruz. Hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz.

    "HER TÜRLÜ SİLAH KULLANILIYOR"

    Düşman çok beklenilmeyen hareketlere geçiyor ama bugün bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptıkları gerçekten çok başarılı. Başkentimizi koruyor. Düşünebildiğiniz her türlü silah kullanılıyor. Durum çok kötü. İnanılmaz ölü var."

    Ukrayna İçişleri Bakanı: Her türlü silah kullanılıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi
    Dünya

    Ukrayna, Rus güçlerinin geri çekilmesini istedi

    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
    3. Sayfa

    Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

    Görüş Bildir