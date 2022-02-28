Ukrayna İçişleri Bakanı: Her türlü silah kullanılıyor

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya ile yaşanan savaşta tüm silahların kullanıldığını ve büyük bir mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, başkent Kiev'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Denis Monastırskiy, Ukrayna'nın bütün bölgelerinde işgalin devam ettiğini belirtti.

"ŞEHİR KONTROLÜ BİZDE"

Her senaryo için hazır olduklarını ve hazırlıkları devam ettirdiklerini söyleyen Monastırskiy, "Birliklerimiz saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. 100 kadar özel birlik oluşturduk. Şu anda çok fazla kişi esir alındı, işgalciler tarafından. Onlarla ilgili bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şu an şehir üzerinde kontrol elimizde." dedi.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Büyük bir birlik içinde hareket edildiğini belirten Bakan şöyle devam etti:

"Kiev'de temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmaları sürdürüyoruz. Çok başarılı hareket ediyoruz. Hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz.

"HER TÜRLÜ SİLAH KULLANILIYOR"

Düşman çok beklenilmeyen hareketlere geçiyor ama bugün bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptıkları gerçekten çok başarılı. Başkentimizi koruyor. Düşünebildiğiniz her türlü silah kullanılıyor. Durum çok kötü. İnanılmaz ölü var."