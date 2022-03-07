Euro
15.64
0.38%
Dolar
14.34
0.87%
Altın
913.30
1.56%
Borsa
2001
0.52%
Bitcoin
563.064
0.32%
BTXN Coin
38.30
0.78%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi

    Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin'de 200'ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ediyor.

    Şiddetli çatışmaların yaşandığı Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye edilirken basına yansımıştı.

    200'Ü ÇOCUK 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Tahliyelerle ilgili Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada, Irpin'den 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyuruldu.

    Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.

    Kiev'in yanındaki Irpin kentinde tahliyeler yıkık köprü üzerinden yapılıyor FOTO GALERİ

    Kiev'in yanındaki Irpin kentinde tahliyeler yıkık köprü üzerinden yapılıyor VİDEO ARŞİV

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi #1

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi #2

    Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    7 Mart 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    7 Mart 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi
    Gündem

    İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi

    Görüş Bildir