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- Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi
Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin’den 2 bin kişi tahliye edildi
Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin'de 200'ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
- DHA
- 07.03.2022 - 17:48
- Güncelleme : 07.03.2022 - 17:52
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ediyor.
Şiddetli çatışmaların yaşandığı Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev’e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye edilirken basına yansımıştı.
200'Ü ÇOCUK 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tahliyelerle ilgili Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, Irpin'den 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyuruldu.
Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.
Kiev'in yanındaki Irpin kentinde tahliyeler yıkık köprü üzerinden yapılıyor FOTO GALERİ
Kiev'in yanındaki Irpin kentinde tahliyeler yıkık köprü üzerinden yapılıyor VİDEO ARŞİV