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    Ukrayna İHA'sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı

    Siperde uyuyan asker, atılan bombanın patlamasıyla yerinden fırladı. Drone kamerasına yansıyan anlarda, silahını bırakan asker, siperden kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:40
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    Ukrayna İHA'sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı

    Rus güçleri, saldırılarını Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştırdı.

    24 Şubat'ta başlayan ve 6 aydır devam eden çatışmalarda karşılıklı verilen zayiatlar devam ediyor.

    Operasyonlarla ilgili ortaya çıkan dikkat çekici görüntülere bir yenisi eklendi.

    Rus askerinin bulunduğu sipere bomba atıldı

    Ukrayna'ya ait insansız hava aracı, ülkenin doğusunda kazılan bir siperde uyuyan Rus askerini fark etti.

    Askerin bulunduğu yerin üzerine gelen drone, sipere bomba bıraktı. Bombanın düşüş anı, anbean kaydedildi.

    Ukrayna İHA'sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı ViDEO

    Uyuyan asker, neye uğradığını şaşırdı

    Bombanın patlamasıyla neye uğradığını şaşıran asker, elindeki silahı bıraktı ve yerinden fırlayarak bulunduğu siperi terk etti.

    Rus askeri, patlamanın yaşandığı noktadan kısa sürede ayrılmayı başardı.

    Sosyal medyanın gündeminde: Uyandırma alarmı

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Nasıl hayatta kaldı?", "Garip bir uyandırma alarmı", "Uyan, kötü çocuk" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Ukrayna İHA sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı #1

    Ukrayna İHA sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı #2

    Ukrayna İHA sı, uyuyan Rus askerinin üzerine bomba attı #3


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