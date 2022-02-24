Euro
16.26
3.85%
Dolar
14.44
4.50%
Altın
910.30
7.30%
Borsa
1833
-9.07%
Bitcoin
514.983
-4.63%
BTXN Coin
38.00
-5.00%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

    Rus askerleri, Kiev yakınlarında silahlarıyla birlikte yakalandı. Askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

    Rusya’nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askeri, Ukrayna tarafından esir alındı.

    Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği'ne göre, Rus askerleri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla birlikte yakalandı.

    ESİR RUS ASKERLERİ

    Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı #1

    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı #2

    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    'Guterres, Batı'nın baskısı altında'
    Dünya

    'Guterres, Batı'nın baskısı altında'

    Tirbuşon Ahmet'in oyuncağından uyuşturucu çıktı
    3. Sayfa

    Tirbuşon Ahmet'in oyuncağından uyuşturucu çıktı

    Görüş Bildir