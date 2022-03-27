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    Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak

    Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak

    Ukraynalı müzakereci, Rusya ile 28-30 Mart tarihinde Türkiye'de görüşüleceğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 27.03.2022 - 18:19
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 18:33
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    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, bir aydır sürüyor.

    Rus ordusu ülkedeki birçok bölgeyi ateş altına alırken, Ukrayna ordusu saldırılara karşılık vererek direniş mücadelesini sürdüyor.

    Belarus sınırında iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, henüz bir sonuca ulaşılamadı.

    MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

    Savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çaba gösteren Türkiye, dünyanın beklediği çözüme bir adım daha yaklaştı.

    Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, sosyal medya hesabından müzakerelerin Türkiye'de devam edeceğini duyurdu.

    28-30 MART'TA İKİ ÜLKE HEYETLERİ YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

    Reuters'ın haberine göre; Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Kiev Yönetimi'ni temsil eden David Arahamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Mart'ta heyetleriyle Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz" diyerek duyurdu.

    Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye de yapılacak #1

     



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