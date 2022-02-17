Euro
15.46
-0.15%
Dolar
13.58
-0.11%
Altın
828.87
1.27%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
561.929
-6.50%
BTXN Coin
38.03
0.07%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere ve Polonya ile üçlü iş birliği ittifakı kurduklarını duyurdu.
    • AA
    • 17.02.2022 - 23:44
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu

    Rusya ve Ukrayna arasında oluşan gerilim devam ediyor.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

    ÜÇLÜ İTTİFAK KURDULAR

    Ukrayna, İngiltere ve Polonya arasındaki yeni üçlü iş birliği formatının kurulmasını duyurmaktan şeref duyduklarını aktaran Kuleba, formata ilişkin ortak açıklamanın yayımlanacağını kaydetti.

    "POLONYA VE İNGİLTERE ÜLKEMİZİ KORUMADA BİZE YARDIM EDECEK"

    Kuleba, ortak açıklamada Polonya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için Ukrayna halkıyla omuz omuza olacağının belirtildiğini ifade ederek, "Polonya ve İngiltere ülkemizi korumada bize yardım edecek." diye konuştu.

    Bakan Kuleba, yeni formatın üyelerinin ekonomi, ticaret, enerji ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliği yapacağını aktardı.

    Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu #1

    "UKRAYNA'YA DESTEKTE ÖN SAFTA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

    Truss da ülkesinin Ukrayna'ya ve enerji alanındaki bağımsızlığına ilişkin projeler için finansmanını 100 milyon sterline çıkaracaklarını duyurdu.

    Kiev'in "Rus saldırganlığı" karşısında direncine hayranlık duyduğunu aktaran Truss, "Birleşik Krallık olarak Ukrayna'ya destekte ön safta olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü ittifak kurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    22 bin lira kazanma yalanıyla 5 bin 850 lira dolandırıldı
    3. Sayfa

    22 bin lira kazanma yalanıyla 5 bin 850 lira dolandırıldı

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Limonu tuza bulamanın mucizevi etkileri
    Medya

    Limonu tuza bulamanın mucizevi etkileri

    Görüş Bildir