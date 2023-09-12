Ukrayna istihbaratı: Karadeniz'deki stratejik sondaj kulelerinin kontrolü bizde Kiev'den yapılan açıklamada, 'Boyko Kuleleri' olarak adlandırılan platformların ele geçirildiği ilan edildi. Açıklamada, "Kırım'ı geri almaya daha yakınız" mesajı verildi.

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Karadeniz'in kuzeyindeki savaşta Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı mücadelesi devam ediyor.

Ukrayna askeri istihbaratı (GUR), Kırım'a yakın birçok doğalgaz ve petrol sondaj platformunun kontrolünü Rusya'dan geri aldığını duyurdu.

Ukrayna: Eşsiz operasyonla ele geçirdik

Sosyal medyadan açıklama yapan GUR, Kiev kuvvetlerinin "Boyko Kuleleri" olarak bilinen sondaj platformlarını "eşsiz bir operasyonla" ele geçirdiğini söyledi.

Platformların, 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya tarafından 2015 yılından bu yana "işgal edildiği" ifade edildi.

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı saldırılarının başlamasından bu yana Moskova tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı belirtildi.

"Stratejik önemde, Rusya askeri amaçla kullanamaz"

Ukrayna istihbaratının açıklamasında şöyle denildi:

Ukrayna için Boyko Kuleleri'nin kontrolünü yeniden ele almak stratejik önemde. Rusya, bunları askeri amaçlarla kullanma yeteneğini kaybetti.

"Kırım'ı geri almaya daha yakınız"

Rusya'nın, Karadeniz sularını tam olarak kontrol etme yeteneğinden mahrum kaldığı ve bunun, Ukrayna'yı Kırım'ı geri almaya daha da yaklaştırdığı savunuldu.

Operasyonda botlardaki Ukrayna özel kuvvetleri ile Rus savaş uçağı arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Karadeniz sahanlığından gaz çıkarıyorlardı

Ayrıca helikopter mühimmatları ve gemilerin Karadeniz'deki hareketlerini takip eden bir radar sistemi gibi unsurların da ele geçirildiği duyuruldu.

The Guardian'ın haberine göre, Rusya, Kırım yarımadasını ele geçirmeden önce Ukrayna, doğalgazının önemli bir kısmını Karadeniz sahanlığından çıkarıyordu.

Bu şekilde sadece Kırım'a değil, Ukrayna'nın ana kara bölgelerine de gaz sağlanıyordu.