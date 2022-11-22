Ukrayna istihbaratı: Rusya, Belarus'u savaşa çekmeye çalışıyor

Belarus'un, sahte bayrak operasyonuyla savaşa dahil edileceği öne sürüldü.

Kiev, Rus ordusunun 24 Şubat'ta başlayan savaşla ilgili yeni bir plan yürüttüğünü düşünüyor.

Ukrayna istihbaratına göre, Rusya, müttefiki Belarus'u savaşa dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

Kiev: Belarus'u savaşa çekme çabaları var

Newsweek'in haberine göre, Rusya, "Minsk'i savaşa sürüklemek için Belarus'taki altyapıya sahte bayrak saldırılarının" hazırlığı içerisinde.

Ukrayna istihbaratı, bunun Minsk'in savaşa katılımını teşvik edeceğini ve Belarus'taki kamuoyunun gidişatını Kremlin'in lehine çevireceğini söylüyor.

"Lukaşenko'yu savaşa dahil etme girişimi başarısız olacak"

Bununla birlikte, ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden (ISW) yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ukrayna'daki savaşa dahil edilmesi girişiminin başarısız olacağı kaydedildi.

Öte yandan Belaruslu politikacı Franak Viacorka, "Putin'in, Belarus birliklerini Rusya'ya göndermekle ilgilendiğini sanmıyorum." dedi.

Belaruslu siyasetçi: Birbirlerine ihtiyaçları var

Putin ve Lukaşenko'nun birbirlerine ihtiyaçları olduğunu savunan Viacorka, şöyle konuştu:

"Lukaşenko, Putin'e ihtiyaç duyduğu her şeyi veriyor: toprak, tesisler ve altyapı. Putin de Lukaşenko'ya onu iktidarda tutan askeri yardım gibi her şeyi gönderiyor."