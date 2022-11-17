Ukrayna: Karadeniz Tahıl Anlaşması 120 gün daha uzatılacak

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Tüm dünya, Ukrayna tahılının sevkiyatında problem yaşanmasından dolayı büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldı.

Ankara, tahıl anlaşmasının sürdürülmesinde kilit rol oynadı.

Temmuz ayında anlaşma imzalandı



Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik duruşu tüm dünyada ses getirdi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

31 Ekim günü 14 geminin hareket planı açıklandı

Birleşmiş Milletler; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, Tahıl Koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

120 gün daha uzatıldı



Olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı, Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; 19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığını duyurdu.