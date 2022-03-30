Ukrayna: Kiev'e dönüşler başladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev’e yakın bazı bölgelerden uzaklaştırılması üzerine halkın kente geri dönmeye başladığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 35'inci güne girildi.

İstanbul'da gerçekleşen son müzakerede taraflar arasında olumlu ilerlemeler kaydedilirken, Ukrayna'nın kentlerinde de tansiyon düşmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, başkent Kiev’in Buça ve Irpin bölgelerinde Rus askerlerinin püskürtülmeye başlandığını duyurdu.

Ayrıca Rus ordusunun 50 kilometre daha uzaklaştırılmaları halinde bölgede tansiyonun ciddi manada düşeceği de belirtildi.

"KİEV'E DÖNÜŞLER BAŞLADI"

Rusların başkent Kiev’i tamamen terk etmediğini, sadece başkentin kuzey ve batı bölgelerinde tansiyonun düşmeye başladığını ifade eden Arestovich, "Kiev bölgesine bağlı şehirlerde çatışmalar sürüyor. Hem onlardan hem de bizden kayıplar veriliyor. O bölgelerde askeri başarı sağlandı diyemeyiz. Söylendiği gibi yüzde 70 oranında başarılı olduğumuz gerçek dışı. Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini bölgeden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev’e geri dönüşler de başladı." ifadelerini kullandı.