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Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu

Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kırım'daki askeri üssünü hedef aldı. Büyük bir patlamanın yaşandığı üste çok sayıda asker ve mühimmat kaybı yaşandığı tahmin ediliyor.