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Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kırım'daki askeri üssünü hedef aldı. Büyük bir patlamanın yaşandığı üste çok sayıda asker ve mühimmat kaybı yaşandığı tahmin ediliyor.
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 17:01
- Güncelleme : 09.08.2022 - 17:09
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6'ncı ayında devam ediyor.
Çatışmalar ise daha çok Ukrayna'nın doğu illerinde yoğunlaşıyor.
Yer yer meskun mahal çatışmaların yaşandığı savaş sahasında Ukrayna, daha çok Rus üslerini vurma stratejisini uyguluyor.
Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu
Ukrayna'nın son saldırısında hedef, Rusya'nın Kırım'daki askeri üssü oldu.
Hava saldırısı ile vurulan askeri bölgede büyük patlamalar yaşandı.
Çevredeki insanların kameralarına yansıyan saldırı anlarında, alevlerin gökyüzüne yükseldiği görüldü.
Saldırıda Rusya'nın çok sayıda asker, askeri araç ve mühimat kaybettiği tahmin ediliyor.
Ukrayna Kırım'da Rus üssünü vurdu VİDEO