Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç

Rus güçlerinin ele geçirdiği 5 yerleşim birimi, yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Yenide evlerine dönen siviller, gördükleri karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile başlayan savaşta 8 ay geride kaldı.

Rus güçlerinin uyguladığı sert saldırılar devam ederken savaştan en çok etkilenenler ise siviller oldu.

5 yerleşim birimi geri alındı

Bu süreçte Rus ordusu tarafından ele geçirilen Herson bölgesi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen karşı saldırılarla geri alındı.

Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimininin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtilmişti.

Savaşın izlerini taşıyor

Önemli ölçüden tahrip edilen bölgelerde savaşın izleri gözler önüne serildi.

Yeniden evlerine dönen siviller, gördükleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

Buruk sevinç yaşadılar

Eski halinden eser kalmayan yerleşim yerlerinde yaşanan buruk sevinç ve oluşan hasar görüntülendi.

AA'nın aktarımına göre; fotoğrafta, yıkılan köprü ve hasar gören baraj görülüyor.