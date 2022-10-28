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    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç

    Rus güçlerinin ele geçirdiği 5 yerleşim birimi, yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Yenide evlerine dönen siviller, gördükleri karşısında gözyaşlarına boğuldu.
    • 28.10.2022 - 10:35
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    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile başlayan savaşta 8 ay geride kaldı.

    Rus güçlerinin uyguladığı sert saldırılar devam ederken savaştan en çok etkilenenler ise siviller oldu.

    5 yerleşim birimi geri alındı

    Bu süreçte Rus ordusu tarafından ele geçirilen Herson bölgesi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen karşı saldırılarla geri alındı.

    Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimininin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtilmişti.

    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç #1

    Savaşın izlerini taşıyor

    Önemli ölçüden tahrip edilen bölgelerde savaşın izleri gözler önüne serildi.

    Yeniden evlerine dönen siviller, gördükleri karşısında duygusal anlar yaşadı.

    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç #2

    Buruk sevinç yaşadılar

    Eski halinden eser kalmayan yerleşim yerlerinde yaşanan buruk sevinç ve oluşan hasar görüntülendi.

    AA'nın aktarımına göre; fotoğrafta, yıkılan köprü ve hasar gören baraj görülüyor.

    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç #3

    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç #4

    Ukrayna kontrolüne geçen Herson bölgesinde buruk sevinç #5


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