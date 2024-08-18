Ukrayna, Kursk’ta köprüyü havaya uçurdu

DHA
Ukrayna-Rusya savaşında tansiyon artıyor...
Ukrayna ordusu taarruza geçerek Rusya topraklarına girdi.
Kursk bölgesine giren Ukrayna askeri Rusya topraklarında pozisyon korumaya çalışıyor.
"DÜŞMAN LOJİSTİK İMKANLARDAN MAHRUM BIRAKILIYOR"
Bu kapsamda bölgedeki stratejik bir köprü havaya uçuruldu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kursk’taki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkânlardan mahrum bırakmaya devam ediyor” denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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