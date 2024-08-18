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Ukrayna, Kursk’ta köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna, Kursk’ta köprüyü havaya uçurdu Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vururken açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü” ifadelerini kullandı.