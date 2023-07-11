Ukrayna lideri Zelensky: NATO üyeliği pazarlık konusu olmamalı Zelensky, ülkesinin NATO'ya üyelik meselesiyle ilgili tartışmalara değindi. Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'nın terörünü sürdürmek için bir motivasyon anlamına geliyor" dedi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile müzakereler konusunda Batı'yı uyardı.

NATO'ya katılmak isteyen Kiev, bunun Moskova ile yürütülen pazarlıkların gündem maddelerinden biri haline getirilmesini istemiyor.

Zelensky, ülkesinin NATO üyeliğinin Rusya ile yapılacak müzakerelerde pazarlık konusu yapılmasının, "Rusya'nın terörünü sürdürmek için bir motivasyon anlamına" geleceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, "müttefiklerine", "ortak güvenliğe" ve "her zaman açık konuşmaya" değer verdiklerini belirtti.

"Ukrayna saygıyı hak ediyor"

Ukrayna’nın Vilnius’taki NATO zirvesinde temsil edileceğine ve bunun bir saygı meselesi olduğuna işaret eden Zelensky, Ukrayna’nın da saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.

Zelensky, Vilnius’a giderken Ukrayna olmadan bazı ifadelerin tartışıldığına dair sinyaller aldıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu ifadenin Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili değil, üyeliğe davet edilmesiyle ilgili olduğunu vurgulamak istiyorum.



Davet için de Ukrayna’nın üyeliği için de zaman çerçevesinin belirlenmemesi eşi benzeri görüşmemiş absürt bir durumdur.

NATO tepkisi: Rusya ile pazarlık konusu olmamalı

Ukrayna’yı davet etmek için bile koşullar hakkında "muğlak ifadeler" kullanıldığını savunan Zelensky, şu ifadeleri kullandı: