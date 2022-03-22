Petrol
116.37
0.65%
Euro
16.34
0.04%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
916.77
-0.67%
Borsa
2189
0.63%
Bitcoin
630.970
3.28%
BTXN Coin
41.48
-11.74%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 6 C

    Ukrayna: Mariupol'da 100 binden fazla sivil mahsur kaldı

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusunun bombardımanını sürdürdüğü Mariupol'dan ayrılmak isteyen 100 binden fazla kişinin bölgeden ayrılamayarak orada mahsur kaldığını belirtti.
    • AA
    • 22.03.2022 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna: Mariupol'da 100 binden fazla sivil mahsur kaldı

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yerel bir televizyon kanalına bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    MAHSUR KALDILAR

    Vereşuk, yaptığı açıklamada 100 binden fazla kişinin Mariupol'dan ayrılmak istediğini ama ayrılamadığını bildirdi.

    Bölgedeki insanların mahsur kaldığını vurgulayan Vereşuk, Zaporijya'ya ulaşmak için insanların kilometrelerce yol yürüdüğünü duyurdu.

    BOMBARDIMAN ALTINDAKİ DRAMA TİYATROSU'NA KİMSE YAKLAŞAMIYOR

    Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki Drama Tiyatrosu'na kimsenin yaklaşamadığını vurguladı.

    Ukrayna: Mariupol da 100 binden fazla sivil mahsur kaldı #1

    "YAPTIKLARI GERÇEKTEN BÜYÜK BİR VAHŞET"

    Mariupol'a giden insani koridoru değerlendiren Vereşuk, "Yaptıkları gerçekten büyük bir vahşet. Bugün, tekrar açmaya çalıştığımız insani koridorda, sözde 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' temsilcileri tarafından ele geçirilen Devlet Acil Servis çalışanları olan bir otobüs konvoyu vardı. Şimdi orada tutuluyorlar. Onları çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bütün dünyanın bilmesini istiyorum ki barışsever olduklarını söyleyenlerin, barış getirdiklerini söyleyenlerin sözünün bedeli bu işte." dedi.

    "ŞİMDİ İNSANLAR ORADA REHİN TUTULUYOR"

    ​​​​​​​Vereşuk, "Şimdi insanlar orada rehin tutuluyor. Onlara araçlarına el konulacağı söylenmiş. İnsanların serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise belli değil." ifadesini kullandı.​​​​​​​

    Ukrayna: Mariupol da 100 binden fazla sivil mahsur kaldı #2

    Ukrayna: Mariupol da 100 binden fazla sivil mahsur kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Müze Kumbaram, mikro müzeciliğe öncülük ediyor
    Kültür Sanat

    Müze Kumbaram, mikro müzeciliğe öncülük ediyor

    Magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri ve tedavi için ipuçları
    Sağlık

    Magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri ve tedavi için ipuçları

    Görüş Bildir