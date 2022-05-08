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    Ukrayna: Mariupol'de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu

    Ukrayna: Mariupol'de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu

    Rusya’nın kuşattığı Mariupol şehrinde yer alan Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi.
    • 08.05.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 00:35
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    Rusya ve Ukrayna arasında 74 gündür devam eden savaş en çok sivilleri zor duruma soktu.

    Binlerce sivil yaşadığı topraklardan uzaklaşıp mülteci durumuna düştü.

    İki tarafın da karşılıklı ateşkesleriyle sağlanan insani koridorlar meyvesini vermeye başladı.

    "Tüm kadın, çocuk ve yaşlılar kurtarıldı"

    AA'nın haberine göre, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

    Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.

    Ukrayna: Mariupol de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi

    Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 3 Nisan 2022'de Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivil Ukraynalı ve yabancı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurmuştu.

    Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirilmişti.

    Ukrayna: Mariupol de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu #2

    Ukrayna: Mariupol de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu #3

    Ukrayna: Mariupol de bulunan tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye oldu #4


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