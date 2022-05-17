Ukrayna: Mariupol’den 53'ü ağır yaralı 264 asker tahliye edildi

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası, haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Ukrayna, stratejik öneme sahip Mariupol kentinde Rus ordusunun kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin direnişinin sona erdiğini duyurdu.

Direniş sona erdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası’nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği ifade edildi.

264 asker tahliye edildi

Açıklamada, "Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka’ya tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, video yoluyla halka hitabında Azovstal’daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna’nın kahramanlarına ihtiyacı var"

Vladimir Zelensky açıklamasında, "Oğullarımızın hayatını kurtarmayı umuyoruz. Altını çizmek istiyorum: Ukrayna’nın Ukrayna kahramanlarına canlı ihtiyacı var." dedi.

AA'nın haberine göre, Rus güçlerinin kuşattığı Mariupol şehri enkazlar altında kalırken Ukrayna, on binlerce insanın öldürüldüğünü belirtiyor.