Ukrayna: Mariupol'den tahliyeler için anlaşma sağlanamadı

Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, Azovstal'den insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Şiddetli çatışmalara sahne olan ve Rusya'nın kontrolü tamamen ele aldığını duyurduğu Mariupol kentinden tahliyeler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, tahliyelere ilişkin yürütülen görüşmelerle ilgili son durumu paylaştı.

Tahliyeler gerçekleştirilemedi

Vereşçuk, Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesinin bugün de gerçekleştirilemediğini söyledi.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus tarafının Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkışı için koridor açtıklarını duyurduğunu belirtti.

Rus tarafının açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını vurgulayan Vereşçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar daha önce insani koridorları bozmasaydı..."

"Ruslar daha önce insani koridorları birkaç kez bozmamış olsalardı buna inanabilirdik. Ben ne dediğimi biliyorum çünkü Başkan (Zelenskiy) adına bu müzakereleri bizzat ben yürütüyorum ve insani yardım koridorları organize ediyorum.

"İnsani yardım koridorları konusunda anlaşma sağlanmadı"

İnsani yardım koridorunun her iki tarafın anlaşmasıyla açılmalıdır. Tek taraflı ilan edilen koridor, güvenliği sağlamadığı için aslında insani koridor da değil. Bu nedenle, resmi ve aleni olarak ilan ediyorum. Ne yazık ki bugün Azovstal'den insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadı."

Fabrikada Ukraynalı askerler ve siviller bulunuyor

Vereşçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sivillerin Azovstal'den tahliyesi için garanti istediklerini, tahliye sürecinde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin de hazır bulunmasını rica ettiklerini kaydetti.

AA'nın haberine göre, Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Ukraynalı askerlerin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.