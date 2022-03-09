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    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü

    Ukrayna ordusu, Rus saldırıları altındaki Mıkolayiv ve Harkov'da Rus ordusuna ağır kayıplar verdirirken, Mıkolayiv’de Rus helikopteri düşürüldü.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 00:59
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    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 13’üncü gününde geçici ateşkesin uygulandığı 5 şehir haricinde devam ediyor.

    RUS SAVAŞ HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Ukrayna ordusu, Mıkolayiv semalarında saldırı için uçan Mi-24 tipi Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopteri düşürdü.

    Omuzdan atılan uçaksavarlar ile vurulan helikopter boş bir araziye düşerken helikopterin 2 mürettebatı hakkında henüz bilgi verilmedi.

    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü - Video

    CEPHANE TAŞIYAN RUS KAMYONLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Mıkolayiv’de ayrıca Ukrayna ordusu, Rus askerlerine cephane taşıyan 3 Rus askeri nakliye kamyonunu ele geçirdi.

    Yapılan ani baskınla ele geçirilen kamyonlara ve cephanelere el konulurken, Rus askerlerinin de Ukrayna askerleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü #1

    RUS KONVOYUNU PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

    Ukrayna'nın Harkov kentinde ise Ukrayna askerleri, Rusya ait askeri konvoyunu pusuya düşürdü.

    Çok sayıda Rus askeri aracı Ukrayna birlikleri tarafından ele geçirilirken, en az 8 Rus askeri Ukrayna tarafından esir alındığı aktarıldı.

    Harkov'da ayrıca, Ukrayna askerleri Rus birliklerine ait bir Rus zırhlısını ele geçirdi. Sağlam olarak ele geçirilen zıhlı araca Ukrayna bayrağı çekildi.

    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü #2

    Ukrayna, Mıkolayiv’de Rus savaş helikopteri düşürdü #3


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