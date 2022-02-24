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Ukrayna: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 10:20
- Güncelleme : 24.02.2022 - 10:42
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Vladimir Putin'in askeri harekat talimatıyla boyut değiştirdi.
Tüm dünya iki ülke arasında yaşananları büyük bir heyecanla takip ederken Rus ordusu, hava saldırılarıyla Donbas bölgesini hedef aldı.
Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken konuyla ilgili ilk açıklama, Ukrayna'dan geldi.
8 ÖLÜ, 9 YARALI
Ukrayna, saldırılar üzerine en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.