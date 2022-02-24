Ukrayna: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Vladimir Putin'in askeri harekat talimatıyla boyut değiştirdi.

Tüm dünya iki ülke arasında yaşananları büyük bir heyecanla takip ederken Rus ordusu, hava saldırılarıyla Donbas bölgesini hedef aldı.

Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken konuyla ilgili ilk açıklama, Ukrayna'dan geldi.

8 ÖLÜ, 9 YARALI

Ukrayna, saldırılar üzerine en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.