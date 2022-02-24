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    Ukrayna: Ölü ve yaralılar var

    Ukrayna: Ölü ve yaralılar var

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 10:42
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    Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim, Vladimir Putin'in askeri harekat talimatıyla boyut değiştirdi.

    Tüm dünya iki ülke arasında yaşananları büyük bir heyecanla takip ederken Rus ordusu, hava saldırılarıyla Donbas bölgesini hedef aldı.

    Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken konuyla ilgili ilk açıklama, Ukrayna'dan geldi.

    8 ÖLÜ, 9 YARALI

    Ukrayna, saldırılar üzerine en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Ukrayna: Ölü ve yaralılar var #1

    Ukrayna: Ölü ve yaralılar var #2

    Ukrayna: Ölü ve yaralılar var #3


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