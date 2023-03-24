Ukrayna ordusu 'dünyanın en iyisi' iddiası Avustralyalı general, Ukrayna ordusuyla ilgili görüşlerini paylaşırken, "Onlardan öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat 2022'den bu yana devam ediyor.

Son dönemde çatışmalar Bahmut'ta yoğunlaşırken, Kiev bu durumun kapsamlı bahar saldırısının işaret olabileceğini düşünüyor.

"Dünyanın en iyi ordusu şu anda Ukrayna'da"

Avustralya ordusundan emekli Tümgeneral Mick Ryan, Ukrayna ordusunun şu anda devam eden savaşın ortasında "dünyanın en iyi ordusu" olduğunu savundu.

Kyiv Post gazetesine konuşan Ryan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin farklı yönlerinden ve füze savunması, insansız hava aracı savunması ve cephe muharebe birlikleri gibi bir dizi yeteneği Rusya'ya karşı nasıl kullandıklarından bahsetti:

"Modern savaşta en deneyimlileri onlar"

Bence Ukraynalılar, şu anda muhtemelen dünyanın en iyi ordusu. 'Muhtemelen' değil, öyleler. Onlar, dünyanın en iyi ordusu. Modern savaşta en deneyimlileri onlar. Bunu son 13 ayda kanıtladılar.

"Onlardan öğreneceğimiz çok şey var"

Ukrayna'nın bu tecrübeyi kazanmak için çok kayıplar verdiğini anımsatan Ryan, "Hepimizin onlardan öğreneceği çok şey var." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Ukrayna: Rusya’nın Bahmut’ta gücü tükeniyor

Bu arada Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinde Rusya’nın gücünün tükenmeye başladığını ve yakında bu fırsattan yararlanacaklarını söyledi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın "asker ve teçhizat kayıplarına rağmen" ne pahasına olursa olsun Bahmut’u ele geçirme umudunu bırakmadığını belirtti.

"Büyük kayıplar veriyorlar"

Rusya’nın Bahmut yönündeki ana güçlerini, Rus güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarının oluşturduğuna işaret eden Sırskiy, şöyle dedi:

Onlar, büyük kayıplar veriyor ve gücü tükeniyor. Bir zamanlar Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk’ta yaptığımız gibi çok yakında bu fırsattan yararlanacağız.

Sırskiy, Rus ordusunun kesintisiz saldırıları altında cephedeki Ukrayna askerlerinin dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik sergilediklerini sözlerine ekledi.