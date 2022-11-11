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    Ukrayna ordusu, Herson'a girdi

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukraynalı askerler kente girerken kameraya yansıdı.
    • 11.11.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 16:20
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    Ukrayna ordusu, Herson'a girdi

    Rus kuvvetleri, Herson'dan çekilme işlemini tamamladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına taşındığını duyurdu.

    Herson'daki Rus askerlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri kente girdi.

    Herson'a giriş anları

    Askerlerin yürüdüğü anlar ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.

    Ukrayna ordusu, Herson'a girdi ViDEO

    Halk sevinçle karşıladı

    Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.

    Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü.

    Ukraynalı askerler Herson'da

    Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

    Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Herson'un sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Dnipro Nehri'ndeki Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.

    Ukrayna ordusu, Herson a girdi #1

    Rusya'nın çekilmeyle ilgili açıklaması

    AA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

    Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.

    Ukrayna ordusu, Herson a girdi #2

    Ukrayna ordusu, Herson a girdi #3

    Ukrayna ordusu, Herson a girdi #4


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