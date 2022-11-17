Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus ordusunun Herson bölgesinden geri çekildiğini açıklamasının ardından Ukraynalı askerler, bölgeye girerek mayın arama ve temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi.

İlk dönemlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rus ordusu, daha sonra geri çekilerek hedefini doğuya yöneltmişti.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda, Herson'un tamamı Rusya'nın kontrolüne geçmişti.

Rus ordusu Herson'dan geri çekildi

‘Rusya bölgesi’ olarak ilan edilen Donetsk, Luhansk ve Zaporijya'da da Rus ordusu hakimiyet kurmuştu.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Herson bölgesinde düzenlenen karşı saldırıların ardından Rus ordusunun bölgeden geri çekildiğini duyurdu.

Gazeteciler basın turu düzenledi

Gelişmenin ardından askerlerin çekilme işleminin tamamlanmasıyla aylar sonra Ukrayna ordusu, Herson kentine giriş yaptı.

Köy ve kasabalardaki son durumun görüntülenmesi için yerel ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri için basın turu düzenlendi.

Ukrayna ordusu Herson'da mayın temizleme çalışması başlattı VİDEO



Mayın temizleme çalışmaları başlatıldı

Tur sırasında özelikle Mıkolayiv-Herson kentleri arasındaki kara yolu ve çevresindeki bağlantı yollarının daha güvenli hale getirilmesi için çok sayıda mayın temizleme ekibinin çalışmaları dikkati çekti.

AA'nın aktarımına göre; burada açıklama yapan yetkililer, Rus güçlerinin kaldığı Herson kenti ve diğer noktalarda, çok sayıda mayının bulunduğunu, onların asker ve sivillere ciddi tehdit oluşturduğu için bölgede geniş güvenlik önlemlerin alındığını aktardı.

Parkta kurulan anıta çiçek bırakıldı

Bugüne kadar elektrik ve içme suyu hizmetinin verilmediği kenti ziyaret eden gazetecilere, "Rus askerlerinin burada topluca Ukrayna askerlerini öldürdükleri" iddia edilen bir park gösterildi.

Ukraynalı polis ve savcıların inceleme çalışmalarını sürdürdüğü parkta kurulan anıta, bazı kişilerin çiçek bıraktığı görüldü.

Daha sonra gazetecilere, Rus askerlerinin, sivilleri yasa dışı şekilde gözaltına aldığı söylenen cezaevi gösterildi.

"Zaman geçtikçe şiddet daha da artıyordu"

Rus güçlerince 15 Mart'ta gözaltına alınan ve nisan ortasına kadar cezaevinde kalan Herson sakini Maksim Negrov, burada gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Esarette kaldığı sürede askerlerin sık sık kendisini dövdüklerini aktaran Negrov, "Zaman geçtikçe şiddet daha da artıyordu." dedi.

"Buradan cesetler çıkarıldı"

Negrov, burada birçok kişinin esarette kaldığını, bazılarının 50 gün geçirdiğini anlattı.

Cezaevi günlerinde burada esarette kalan bazı insanların ölüm haberini aldıklarını belirten Negrov, "Kendim görmedim ama buradan cesetlerin çıkarıldığı haberlerini aldım." ifadesini kullandı.