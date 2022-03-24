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    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 12:13
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    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti

    Rusya-Ukrayna savaşı 29 gündür devam ediyor.

    Bu süreçte Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin bombardımanlarına karşı operasyonlarını da sürdürüyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerine ait bir tankın imha edildiğini açıkladı.

    İMHA EDİLEN TANK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde yol kenarında bekleyen Rus zırhlısının vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna ait 530 tank, bin 597 zırhlı araç, 280 topçu sistemi ve 82 çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi.

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti #1

    Ukrayna ordusu Rus tankını imha etti #2


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