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Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu
Değeri 3 buçuk milyon dolara yakın olan T-90 'Vladimir' tankı, Ukrayna askerleri tarafından imha edildi.
- 12.05.2022 - 16:54
- Güncelleme : 12.05.2022 - 17:24
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta 78'inci güne girildi.
Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, imha ettiğini belirttiği bir Rus T-90 tankının görüntülerini yayınladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ise konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı imha edildi"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi."
Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.
Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu ViDEO