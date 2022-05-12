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    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu

    Değeri 3 buçuk milyon dolara yakın olan T-90 'Vladimir' tankı, Ukrayna askerleri tarafından imha edildi.
    • 12.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:24
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    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta 78'inci güne girildi.

    Rus ordusunun saldırıları devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, imha ettiğini belirttiği bir Rus T-90 tankının görüntülerini yayınladı.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından ise konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    "Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı imha edildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi."

    Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu ViDEO

    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu #1

    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu #2

    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu #3

    Ukrayna ordusu Rus tankını vurdu #4


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