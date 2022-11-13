Ukrayna ordusunun Herson’u geri alması coşkuyla kutlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Herson bölgesinden çekildiğini açıklamasının ardından temizlenen bölgeye Ukrayna askerleri giriş yaptı. Bölge halkının yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

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Savaşın ilk döneminde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatan Rusya daha sonra geri çekilerek doğuya yönelmişti.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson'un tamamı ile Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.

4 bölgede hakimiyet kuruldu

‘Rusya bölgesi’ olarak ilan edilen 4 bölgeden biri olan Herson'nun yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya'da da Rus ordusu hakimiyet kurmuştu.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Herson bölgesinde düzenlenen karşı saldırıların ardından Rus ordusunun bölgeden geri çekileceğini duyurdu.

Ukrayna ordusu aylar sonra Herson bölgesinde

Gelişmenin ardından askerlerin çekilme işlemi tamamlan ve aylar sonra Ukrayna ordusu Herson kentine giriş yaptı.

DHA'nın aktarımına göre; bölge halkı büyük bir sevinçle Ukrayna askerlerini karşıladı ve kutlamalar yaptı.

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4 bölgede referandum yapılmıştı

Putin, bu 4 bölgeyi Rus bölgesi ilan ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandumlar yapıldı. Sonuçları değerlendirildi, sonuçlar biliniyor. İnsanlar seçimlerini yaptılar, net bir seçim. Bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmalar imzalıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AB ve NATO'dan kınama

Öte yandan Putin’in bu kararının ardından Avrupa Birliği ve NATO’dan kınama mesajları yayınlanmış, Rusya’nın referandumlarının da sonuçlarının da tanınmadığı ifade edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, yasadışı referandumların düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor.” ifadelerini kullanırken; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya'nın düzenlediği düzmece referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.” demişti.