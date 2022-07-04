Ukrayna, Papa'ya ziyaret davetini yineledi

85 yaşındaki dini lider, saldırı altındaki ülkeye ziyaret için davet aldı.

Kiev yönetimi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, ülkeyi ziyaret etmesini istiyor.

Batılı birçok ülke lideri, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kiev'den Papa'ya davet

Ukrayna, şimdi de aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa'nın ülkeye gelmesini bekliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bunu içtenlikle arzu edenlerle bağları derinleştirmenin vakti geldi. Papa Francis'in ülkemize ziyaretiyle ilgili daveti tekrarlıyor ve sizi Ukrayna halkı için duaya devam etmeye çağırıyoruz." denildi.

Papa: Moskova'ya ve Kiev'e gidebilmeyi umuyorum

Reuters'ın haberine göre, Papa, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak Kanada seyahatinin ardından Moskova'ya ve Kiev'e gidebilmeyi umduğunu söylemişti.

Katoliklerin 85 yaşındaki lideri, başka bir açıklamasında, Ukrayna hükümeti yetkilileriyle söz konusu ülkeye olası ziyaret hakkında görüşme yapacağını belirtmişti.