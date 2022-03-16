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    Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız

    Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız

    Ukrayna parlamentosu, Rusya saldırılarına karşı Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmek için Avrupa başkentlerinin bombalandığı bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 02:26
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    3 haftadır Rusya’nın yoğun saldırısına maruz kalan Ukraynalılar Avrupa’ya kurgu videolarla seslendi.

    Ukrayna parlamentosunun Avrupalıların dikkatini çekmek için hazırlattığı kurgu videolar sosyal medyanın gündemine girdi.

    Videolarda sanki Avrupa başkentleri bombalanıyor gibi gösteriliyor.

    Ukrayna Parlamentosu'ndan Avrupa'ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız - Video

    KURGU VİDEODA EYFEL KULESİ BOMBALANIYOR

    Ukrayna parlamentosunun hazırlattığı sahte videoda Fransa’nın sembol yapısı Eyfel Kulesi bombalanıyor.

    Ukrayna Parlamentosu ndan Avrupa ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız #1

    "BİZ DÜŞERSEK SİZ DE DÜŞERSİNİZ"

    Videoda ayrıca ünlü Garnier Opera Binası’nın bombalandığı da görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin sonunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin "Bunun başka bir Avrupa başkentinde olduğunu düşünün. Sonuna kadar savaşacağız. Bize yaşamak için bir şans verin. Ya Ukrayna hava sahasını kapatın ya da bize savaş uçağı verin. Biz düşersek siz de düşersiniz" mesajı paylaşıldı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Ukrayna Parlamentosu ndan Avrupa ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız #2

    Ukrayna Parlamentosu ndan Avrupa ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız #3

    Ukrayna Parlamentosu ndan Avrupa ya: Eyfel Kulesi bombalansa ne yapardınız #4


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